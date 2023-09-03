Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

Російські окупанти чотири рази за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши понад 20 снарядів, жертв і постраждалих серед місцевого населення не зафіксовано, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у неділю ввечері.

Зазначається, що ворожого вогню зазнали Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок атаки виникло два загоряння трави, які наразі ліквідовано.

"Інші наслідки уточнюються", - написав Лисак.