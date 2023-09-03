Події

19:54 03.09.2023

Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

1 хв читати
Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

Російські окупанти чотири рази за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши понад 20 снарядів, жертв і постраждалих серед місцевого населення не зафіксовано, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у неділю ввечері.

Зазначається, що ворожого вогню зазнали Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок атаки виникло два загоряння трави, які наразі ліквідовано.

"Інші наслідки уточнюються", - написав Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 03.09.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

16:05 03.09.2023
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

10:09 03.09.2023
Через обстріли в кількох громадах Донеччини зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви

Через обстріли в кількох громадах Донеччини зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви

08:52 03.09.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

08:39 03.09.2023
Одна людина загинула, ще шістьох було поранено через обстріли Херсонської області

Одна людина загинула, ще шістьох було поранено через обстріли Херсонської області

08:30 03.09.2023
Унаслідок обстрілів за добу загинули два жителі Донецької області, ще двоє дістали поранення

Унаслідок обстрілів за добу загинули два жителі Донецької області, ще двоє дістали поранення

07:56 03.09.2023
Зранку росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкодили багатоповерхівки та автомобілі

Зранку росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкодили багатоповерхівки та автомобілі

23:23 02.09.2023
Унаслідок обстрілів протягом дня на Сумщині одна людина загинула, двоє дістали поранення

Унаслідок обстрілів протягом дня на Сумщині одна людина загинула, двоє дістали поранення

19:38 02.09.2023
Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

19:31 02.09.2023
Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ, за попередніми даними, без жертв

Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ, за попередніми даними, без жертв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 264 тис.

Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

ОСТАННЄ

ЗС України знищили три танки на східному напрямку

ЗС України відбили натиск окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 25 бойових зіткнень

ВМС ЗСУ знищили ворожий патрульний катер, шестеро окупантів загинуло і двоє поранено

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

У Рівненській області в ДТП загинула дитина, вісім осіб госпіталізовано

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

Влада Молдови домоглася значного зростання фінансування оборонного комплексу - президент

Окупанти встановлюють бонові загородження для протидії надводним дронам - Military Media Center

УЗ запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом і Києвом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА