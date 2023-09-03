ЗС України відбили натиск окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 25 бойових зіткнень

Сили оборони України за минулу добу стримали наступ російських окупантів на лиманському, авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках, при цьому продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося понад 25 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки Луганської області... На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області... На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.