Події

19:21 03.09.2023

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали один ракетний і 39 авіаційних ударів по території України, здійснили 24 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Стрілечої та Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного, Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки, Сєверного Донецької області, районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області, Антонівки, Миколаївки, Ольгівки Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 70 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема, міст Ворожба Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької області, м.Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 03.09.2023
ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

08:28 03.09.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

08:25 03.09.2023
На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

08:10 03.09.2023
За добу російські окупанти завдали два ракетних і 49 авіаційних ударів

За добу російські окупанти завдали два ракетних і 49 авіаційних ударів

07:20 03.09.2023
Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

19:19 02.09.2023
Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 12 артсистем і два склади боєприпасів ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 12 артсистем і два склади боєприпасів ворога

19:14 02.09.2023
На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

19:06 02.09.2023
ЗС України знешкодили 289 окупантів на таврійському напрямку за добу

ЗС України знешкодили 289 окупантів на таврійському напрямку за добу

19:02 02.09.2023
Окупанти за добу завдали два ракетних і 34 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали два ракетних і 34 авіаційних ударів

08:08 02.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 264 тис.

Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

ОСТАННЄ

ВМС ЗСУ знищили ворожий патрульний катер, шестеро окупантів загинуло і двоє поранено

У Рівненській області в ДТП загинула дитина, вісім осіб госпіталізовано

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

Влада Молдови домоглася значного зростання фінансування оборонного комплексу - президент

Окупанти встановлюють бонові загородження для протидії надводним дронам - Military Media Center

УЗ запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом і Києвом

Удень у понеділок у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті територій 24-29°

У Білозерці Херсонської області через обстріл РФ пошкоджено дитячий садок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА