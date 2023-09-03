Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали один ракетний і 39 авіаційних ударів по території України, здійснили 24 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Стрілечої та Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного, Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки, Сєверного Донецької області, районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області, Антонівки, Миколаївки, Ольгівки Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 70 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема, міст Ворожба Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької області, м.Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.