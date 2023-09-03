ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

Авіація сил оборони України впродовж доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів і п'ять - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії, своєю чергою, протягом доби вразили десять ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях і один зенітно-ракетний комплекс противника.