Через обстріли в кількох громадах Донеччини зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви

Російські окупанти знову відкрили вогонь по громадах Донецької області, зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви, інформував голова військової обладміністрації Павло Кириленко в оперативному зведенні станом на ранок 3 вересня.

"Напередодні ввечері росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів — пошкоджено 4 будинки і понад 20 могил на місцевому цвинтарі. На Волноваському напрямку у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені, частково зруйновано будинок. У Новоукраїнці пошкоджено заклад культури", - написав він у телеграм-каналі.

На Донецькому напрямку вранці росіяни обстріляли околиці Курахового. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено житловий будинок, магазин, лінії електропередачі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка та Васюківка.

На Лисичанському напрямку зруйновано один будинок у Званівці та один будинок у Васюківці. Зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.