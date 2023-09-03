Події

08:28 03.09.2023

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

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Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляється в інформації Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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