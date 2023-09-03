Події

08:25 03.09.2023

На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

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На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

За минулу добу на різних напрямках фронту відбулося близько 30 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в неділю.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару неподалік Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу М'ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Хромового, Іванівського, Ступочок та Білої Гори Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі на схід від Сєверного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Вугледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у Одрадокам'янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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