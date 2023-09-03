За добу російські окупанти завдали два ракетних і 49 авіаційних ударів

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.