Події

08:10 03.09.2023

За добу російські окупанти завдали два ракетних і 49 авіаційних ударів

1 хв читати
За добу російські окупанти завдали два ракетних і 49 авіаційних ударів

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:28 03.09.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

08:25 03.09.2023
На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

07:20 03.09.2023
Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

19:19 02.09.2023
Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 12 артсистем і два склади боєприпасів ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 12 артсистем і два склади боєприпасів ворога

19:14 02.09.2023
На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

19:06 02.09.2023
ЗС України знешкодили 289 окупантів на таврійському напрямку за добу

ЗС України знешкодили 289 окупантів на таврійському напрямку за добу

19:02 02.09.2023
Окупанти за добу завдали два ракетних і 34 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали два ракетних і 34 авіаційних ударів

08:08 02.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

08:05 02.09.2023
Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ, є жертви і поранені

Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ, є жертви і поранені

07:39 02.09.2023
Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ за добу

Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 264 тис.

Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Одна людина загинула, ще шістьох було поранено через обстріли Херсонської області

Унаслідок обстрілів за добу загинули два жителі Донецької області, ще двоє дістали поранення

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 264 тис.

Зранку росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкодили багатоповерхівки та автомобілі

Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

Залежність Вірменії від Росії у сфері безпеки була стратегічною помилкою - Пашинян

3 вересня: Яке сьогодні свято

Армія РФ підпалює мінні поля, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА