Зранку росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкодили багатоповерхівки та автомобілі

Росіяни обстріляли Нікопольський район, унаслідок влучань пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі, поінформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю вранці.

"Під ранок окупанти гатили по Нікопольщині. Влучили по Покровській сільській громаді. Застосували важку артилерію та "Гради". Загалом випустили понад 30 снарядів", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено 5 багатоповерхових будинків та об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок влучання понівечені чотири машини, одну - знищено.

"На щастя, людей не зачепило", - додав очільник Дніпропетровщини.