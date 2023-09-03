У Ризі з 3 до 15 вересня пройдуть навчання НАТО з планування операцій

Із третього до 15 вересня в Ризі відбудуться навчання НАТО з планування операцій Steadfast Pyramid 2023, у яких візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО і країни-партнера Швеції, повідомив Департамент зв'язку Об'єднаного штабу Національних збройних сил, передає Delfi.

"Мета навчань Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle - вдосконалення здібностей вищих і старших офіцерів і командирів до планування і проведення спільних операцій", - пише агентство.

Зазначається, що Steadfast Pyramid 2023, які триватимуть до 8 вересня, - перша частина навчань, організованих Командуванням трансформації НАТО і Верховним головнокомандувачем Союзних сил НАТО в Європі. У ній беруть участь вищі та старші офіцери для вдосконалення навичок планування персоналу.

Своєю чергою, друга частина навчань Steadfast Pyramid 2023 пройде з 10 до 15 вересня і передбачає підготовку командирів вищої ланки в галузі оперативного планування.

"Навчання Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle проводяться в Латвії з 2011 року. Під час навчання Латвія вдосконалює можливості підтримки країни, що приймає, і навички співпраці з іншими членами НАТО і стратегічними регіональними партнерами", - повідомляє Delfi.