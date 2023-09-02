Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

Унаслідок обстрілу Нікопольського району російськими окупантами поранені четверо людей, пошкоджено приватні будинки, об'єкт інфраструктури, комунальне підприємство, автомобілі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив понад чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілився по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждали чотири людини. Чоловіки 40, 52 і 63 років. І 60-річна жінка", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За даними голови ОДА, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. "Понівечено 14 приватних будинків, господарські будівлі та лінії електропередачі. А ще - трактор і 4 легкових авто".