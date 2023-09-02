Події

19:38 02.09.2023

Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

1 хв читати
Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

Унаслідок обстрілу Нікопольського району російськими окупантами поранені четверо людей, пошкоджено приватні будинки, об'єкт інфраструктури, комунальне підприємство, автомобілі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив понад чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілився по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждали чотири людини. Чоловіки 40, 52 і 63 років. І 60-річна жінка", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За даними голови ОДА, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. "Понівечено 14 приватних будинків, господарські будівлі та лінії електропередачі. А ще - трактор і 4 легкових авто".

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 02.09.2023
Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ, за попередніми даними, без жертв

Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ, за попередніми даними, без жертв

15:38 02.09.2023
Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

15:12 02.09.2023
Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці, загинув чоловік, постраждали 2 людини - голова Херсонської ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці, загинув чоловік, постраждали 2 людини - голова Херсонської ОВА

11:09 02.09.2023
Унаслідок обстрілів у Гродівській громаді зруйновано 1 будинок, пошкоджено 10 будинків - голова Донецької ОВА

Унаслідок обстрілів у Гродівській громаді зруйновано 1 будинок, пошкоджено 10 будинків - голова Донецької ОВА

10:45 02.09.2023
Внаслідок нічного обстрілу Херсона постраждали двоє людей - ОВА

Внаслідок нічного обстрілу Херсона постраждали двоє людей - ОВА

09:05 02.09.2023
На Харківщині один загиблий і одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

На Харківщині один загиблий і одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

08:46 02.09.2023
Ворог обстріляв ракетами та артилерією територію Запорізької області, є руйнування

Ворог обстріляв ракетами та артилерією територію Запорізької області, є руйнування

08:26 02.09.2023
Противник випустив 212 снарядів по території Херсонської області, є жертви і поранені

Противник випустив 212 снарядів по території Херсонської області, є жертви і поранені

08:10 02.09.2023
Ворог із артилерії обстріляв Очаківську громаду

Ворог із артилерії обстріляв Очаківську громаду

22:59 01.09.2023
Окупанти за добу обстріляли сім громад Сумської області, четверо поранених

Окупанти за добу обстріляли сім громад Сумської області, четверо поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна після війни буде країною інших правил

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

ОСТАННЄ

Україна після війни буде країною інших правил

Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

Російські війська завдали удару по Вугледару - загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення

ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення "зернової угоди"

ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС загальною потужністю майже 400 МВт

Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме МОН - Данілов

ПриватБанк попередив про регламентні роботи в ніч на неділю

Із понеділка в "Дії" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, зокрема сервіс із усиновлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА