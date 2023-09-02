Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 12 артсистем і два склади боєприпасів ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління і 1 зенітно-ракетний комплекс противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

Крім цього, авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.