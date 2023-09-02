Події

19:14 02.09.2023

На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

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На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

Протягом доби відбулося понад 15 бойових зіткнень, російські війська намагалися атакувати на трьох напрямках - лиманському, авдіївському та мар'їнському, повідомляють в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару неподалік Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії на сході від Севєрного Донецької області. Обстріляв із артилерії та мінометів населені пункти Первомайське, Карлівка, Авдіївка, Степове, Новокалинове Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у Вугледара і Старомайорського Донецької області. Противник обстріляв із артилерії понад 10 населених пунктів.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На херсонському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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