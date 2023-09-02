Унаслідок обстрілів у Гродівській громаді зруйновано 1 будинок, пошкоджено 10 будинків - голова Донецької ОВА
На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів окупантів зруйновано 1 будинок, пошкоджено 10 будинків і церкву в Гродівській громаді, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко в телеграм-каналі.
Крім цього, ворог обстріляв 4 вулиці в Красногорівці. У Курахівській громаді окупанти здійснили обстріли околиць Курахового, Гострого та Дачного.
На Волноваському напрямку противник обстріляв Вугледар і Новоукраїнку, жертв немає.
На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено 2 будинки в Торецьку та Петрівці в Торецькій громаді.
Також під ворожим вогнем був Нью-Йорк. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків.
На Лисичанському напрямку через обстріли пошкоджено 3 будинки та нежитлову будівлю в Сіверську. 1 будинок зруйновано в Зарічному Лиманської громади.
Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян загинув 1 житель Донецької області, поранено ще 3.