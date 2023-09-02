Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів, 12 танків і 30 артсистем, 24 бронемашини, 12 безпілотників, дві крилаті ракети, одну РСЗВ і одну систему ППО, 38 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в суботу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 264060 (+570) осіб, танків - 4471 (+12) од, бойових броньованих машин - 8637 (+24) од, артилерійських систем - 5560 (+30) од, РСЗВ - 736 (+1) од, засоби ППО - 501 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4433 (+12), крилаті ракети - 1447 (+2), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8043 (+34) од, спеціальна техніка - 835 (+4)", - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюють.