Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ, є жертви і поранені

Російські окупанти здійснили за добу чотири ракетних і 39 авіаційних ударів по Україні, здійснили 42 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, унаслідок чого є жертви й поранені, ідеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.