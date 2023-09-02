Події

07:39 02.09.2023

Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ за добу

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Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ за добу

Російські окупанти завдали за добу чотири ракетних і 39 авіаційних ударів по Україні, здійснили 42 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Тим часом зазначається, що РФ сьогодні вночі завдала чергового ракетного удару по території України. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Противник завдав авіаційних ударів неподалік Крохмального Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Ступочок, Білої Гори, Нью-Йорка, Старомайорського Донецької області, а також біля Малинівки Запорізької області,

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 140 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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