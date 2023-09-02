Події

07:35 02.09.2023

Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на мелітопольському напрямку

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на мелітопольському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на мелітопольському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Чернацьке, Соснівка, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Тур'я, Попівка Сумської області та Ветеринарне, Пильна, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка Харківської області.

На куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка та Новосергіївка Харківської області.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Виїмка, Федорівка та Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Галицинівка, Мемрик Донецької області.

На мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль, Новосілка та Зелене Поле Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Гуляйпільське, Червона Криниця, Роботине, Щербаки, Степове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Дудчани, Берислав, Тягинка, Херсон, Велетенське та Ольгівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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