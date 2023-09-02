У Волновасі окупанти агітують жителів залучати школярів до освітньої програми РФ та участі в російських виборах

Російська окупаційна влада агітує місцеве населення Волновахи Донецької області залучати школярів до освітнього процесу за програмою РФ і голосуванні на виборах за російських кандидатів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району в період із 15 до 30 серпня представниками російських окупаційних адміністрацій проводилися агітаційні заходи з місцевим населенням із примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу в закладах освіти за програмою РФ і участі у виборах та голосуванні за кандидатів від партії "Єдина Росія", - ідеться в ранковому зведенні в суботу.

Водночас, як інформують у Генштабі, родини, які відмовилися віддавати дітей у навчальні заклади, відвідують представники районних відділів освіти в супроводі ФСБ РФ із метою проведення профілактичних бесід із дотримання норм російського законодавства про обов'язкове здобуття середньої освіти.

"На батьків складають протоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків. Повідомляють, що в разі складання трьох таких протоколів їх буде позбавлено батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб дитячим будинкам на території РФ", - наголосили у штабі.