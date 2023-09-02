Українська авіація завдала 11 ударів по ворогові за добу – Генштаб

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і п'ять - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів і 1 радіолокаційну станцію противника.