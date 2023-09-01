Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони України завдала шести ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів, а також чотирьох - по зенітно-ракетних комплексах ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Також протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів і одну радіолокаційну станцію росіян.