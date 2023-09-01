Між загарбниками та ЗСУ відбулося 31 бойове зіткнення
Протягом доби між українськими військовими та російськими окупантами відбулося 31 бойове зіткнення на лінії фронту, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.
На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
Упродовж доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області, а також Курдюмівки, Сєверного, Красногорівки та Великої Новосілки Донецької області.
"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначають у Генштабі.