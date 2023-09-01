Події

19:24 01.09.2023

Між загарбниками та ЗСУ відбулося 31 бойове зіткнення

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Між загарбниками та ЗСУ відбулося 31 бойове зіткнення

Протягом доби між українськими військовими та російськими окупантами відбулося 31 бойове зіткнення на лінії фронту, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Упродовж доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області, а також Курдюмівки, Сєверного, Красногорівки та Великої Новосілки Донецької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначають у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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