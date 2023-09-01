Події

19:15 01.09.2023

Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 30 авіаударів, здійснив 32 обстріли із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 30 авіаударів, здійснив 32 обстріли із РСЗВ

Протягом доби противник завдав 4 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Протягом доби російські окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях.

Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Крохмального Харківської області, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області, Ступочок, Білої Гори, Нью-Йорка, Старомайорського Донецької області та біля Малинівки Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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