Держексперта Міносвіти Василенка буде звільнено за антиукраїнські висловлювання - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що державний експерт відомства Андрій Василенко буде звільнений за антиукраїнські висловлювання.

"Людині запропонували написати заяву на звільнення. Вона відмовилася. Тому ми йдемо через дисциплінарку. Для держслужбовця - це неприйнятний рівень, по-перше, в публічних висловлюваннях, а по-друге, у світогляді. У нашій команді таким людям не місце", - сказав Лісовий в інтерв'ю "Суспільному".

На уточнювальне запитання, чи можна очікувати звільнення, міністр відповів ствердно. "Навіть якщо людина потім оскаржуватиме це в суді. Я з такою людиною в команді не працюватиму", - підсумував він.

Як повідомлялося, раніше в соціальних мережах поширилася інформація, що Василенко публічно висміяв незалежність України і похвалив радянську окупацію Литви. Зі свого боку Міносвіти розпочало дисциплінарне провадження через антиукраїнські висловлювання співробітника.

Джерело: https://suspilne.media/563045-najkrasij-sposib-protistoati-osvitnim-vtratam-oflajn-lisovij-pro-navcalnij-rik-ta-uroki-na-ranok-pisla-obstriliv/