Окупанти в ніч на п'ятницю та вранці здійснили чотири обстріли прикордоння Сумщини

Уночі та вранці російські окупанти здійснили чотири обстріли прикордоння, зафіксовано 29 вибухів, обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська та Хотінська громади, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) в п'ятницю вранці.

Шалигинську та Краснопільську громади противник обстріляв з артилерії 20 і два вибухи відповідно.

Водночас Хотінська громада зазнала мінометного обстрілу (сім вибухів).

"Попередньо, без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури", - поінформували в ОВА.