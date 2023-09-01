Перших десять танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня - ЗМІ

Україна має отримати перші десять танків Abrams із 31 обіцяних у середині вересня, повідомив представник Міністерства оборони США і ще одне джерело, обізнане з питанням, на умовах анонімності Politico.

За словами представника Міноборони, десять 70-тонних танків перебувають у Німеччині на завершальній стадії ремонту, і щойно його буде завершено, танки відправлять в Україну.

"США мають намір прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", - наводить видання слова представника командування армії США в Європі та Африці полковника Мартіна О'Доннелла. Конкретні терміни він відмовився назвати.

О'Доннелл також поінформував, що група українських військових уже закінчила програму навчання на Abrams, уточнивши, що близько 200 солдатів тренувалися на навчальних танках полігонів армії США в Німеччині.

Зазначається, що західні офіційні особи сподіваються, що танки дадуть ЗСУ необхідну перевагу для прориву оборони Росії під час контрнаступу.

Як повідомлялося в травні, в німецьке місто Бремерхафен було поставлено 31 американський танк M1-A1 Abrams для навчання українських військових. Міністр оборони США Ллойд Остін стверджував, що на той час, коли вони завершать навчання терміном близько 10 тижнів, танки Abrams, які виготовляються для українських сил, будуть готові.