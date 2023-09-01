Події

08:17 01.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 23 танки та 23 артилерійські системи, дев'ять бронемашин, чотири безпілотники, одну РСЗВ і 34 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в п'ятницю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 263490 (+470) осіб, танків - 4459 (+23) од, бойових броньованих машин - 8613 (+9) од, артилерійських систем - 5530 (+23) од, РСЗВ - 735 (+1) од, засоби ППО - 500 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4421 (+4), крилаті ракети - 1445 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8009 (+33) од, спеціальна техніка - 831 (+1)", - сказано у зведенні Генштабу.

Дані уточнюють.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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