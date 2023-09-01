Події

07:42 01.09.2023

Окупанти вранці атакували Нікопольський район із артилерії, обійшлося без постраждалих

1 хв читати
Окупанти вранці атакували Нікопольський район із артилерії, обійшлося без постраждалих

Під час атаки російських окупантів ворожому вогню піддалася Марганецька громада, також противник обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі у п'ятницю вранці.

Унаслідок останньої атаки пошкоджено електромережі.

"Ніхто з жителів не постраждав, на щастя", - сказав Лукашук.

Він зазначив, що в інших громадах області ніч минула спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:41 01.09.2023
Окупанти 27 разів обстріляли Сумщину за добу – ОВА

Окупанти 27 разів обстріляли Сумщину за добу – ОВА

12:31 31.08.2023
Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

09:01 31.08.2023
Окупанти 89 разів обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, зруйновано будинки та інфраструктуру

Окупанти 89 разів обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, зруйновано будинки та інфраструктуру

09:00 31.08.2023
Унаслідок ранкового обстрілу Борової на Харківщині поранено мирного жителя

Унаслідок ранкового обстрілу Борової на Харківщині поранено мирного жителя

08:38 31.08.2023
Росіяни знову обстріляли Херсонську область, застосували артилерію, танки, "Гради", БПЛА та авіацію

Росіяни знову обстріляли Херсонську область, застосували артилерію, танки, "Гради", БПЛА та авіацію

08:20 31.08.2023
У результаті російської агресії загинули два жителі Донеччини, ще п’ятеро осіб дістали поранення

У результаті російської агресії загинули два жителі Донеччини, ще п’ятеро осіб дістали поранення

04:43 31.08.2023
Ворог знову обстріляв Сумську область, зафіксовано понад двісті вибухів, пошкоджено приватні будинки та техніку

Ворог знову обстріляв Сумську область, зафіксовано понад двісті вибухів, пошкоджено приватні будинки та техніку

08:45 30.08.2023
Окупанти здійснили 106 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області, троє поранених

Окупанти здійснили 106 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області, троє поранених

08:35 30.08.2023
У Львівській області внаслідок негоди знеструмлено 365 населених пунктів

У Львівській області внаслідок негоди знеструмлено 365 населених пунктів

08:29 30.08.2023
На Харківщині за добу один мирний житель загинув, двоє поранені

На Харківщині за добу один мирний житель загинув, двоє поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

Мінцифри та Міносвіти готують дуже позитивну новацію для школярів – Зеленський

Зеленський: Умови повернення людей із-за кордону - перемога й бажання людей повернутися

Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

ЗС України досягли паритету в контрбатарейних боях із росіянами

Противник безуспішно наступав на двох напрямках, за добу на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень

Українська авіація завдала по місцях скупчення окупантів 14 ударів за добу

Окупанти завдали 44 авіаудари і 70 обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

1 вересня: Яке сьогодні свято

Пентагон замовив ракети AMRAAM для України на суму $192 млн.

США оголосили санкції росіянину та громадянину КНДР, причетним до розробки зброї масового знищення у Північній Кореї – Мінфін

Генсек ООН направив МЗС Росії "конкретні пропозиції" для поновлення Чорноморської зернової угоди - ЗМІ

Наш спільний ворог не змінився – Кулеба у привітанні Польщі з Днем солідарності та свободи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА