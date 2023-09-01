Окупанти вранці атакували Нікопольський район із артилерії, обійшлося без постраждалих
Під час атаки російських окупантів ворожому вогню піддалася Марганецька громада, також противник обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі у п'ятницю вранці.
Унаслідок останньої атаки пошкоджено електромережі.
"Ніхто з жителів не постраждав, на щастя", - сказав Лукашук.
Він зазначив, що в інших громадах області ніч минула спокійно.