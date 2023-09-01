Події

07:21 01.09.2023

ЗС України досягли паритету в контрбатарейних боях із росіянами

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ЗС України досягли паритету в контрбатарейних боях із росіянами

Українські сили досягли паритету в контрбатарейних можливостях із російськими військами, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на тимчасового виконувача обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковника Сергія Баранова.

Зокрема, Баранов заявив, що надані НАТО артилерійські системи з дальністю дії від 30 до 40 км дають змогу українським силам знищувати російські артсистеми і спонукати противника відводити свою артилерію далі від лінії фронту.

Раніше наприкінці липня українські офіційні особи заявляли, що українські сили успішно послаблюють російські контрбатарейні можливості.

Аналітики стверджують, що ще з середини липня російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу браку у РФ можливостей контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України.

 

Теги: #артилерія #можливості #isw

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