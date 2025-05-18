Інтерфакс-Україна
Події
18:51 18.05.2025

Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

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Російські війська в неділю вдарили з артилерії по Центральному району Херсона, під ударом опинився залізничний вокзал, пошкоджені приватні будинки та автомобілі, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що під ударами знов опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі.

"Попередньо, обійшлось без постраждалих. Проте ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари", - попередили в ОВА.

Теги: #артилерія #херсон #залізничний_вокзал

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