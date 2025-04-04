Інтерфакс-Україна

Події

13:10 04.04.2025

Вокзал Семенівки у Чернігівській області потрапив під обстріл

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Залізничний вокзал Семенівки (Чернігівська обл.) потрапив під обстріл: пошкоджено дах будівлі, вибито вікна, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Залізнична інфраструктура під ворожим обстрілом. Сьогодні російські терористи завдали удару по вокзалу Семенівки у Чернігівській області. У результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічного обстрілу пошкоджено дах будівлі, вибито вікна. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Продовжуємо рух", - повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Теги: #залізничний_вокзал #чернігівська_область #обстріл

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