Вокзал Семенівки у Чернігівській області потрапив під обстріл

Залізничний вокзал Семенівки (Чернігівська обл.) потрапив під обстріл: пошкоджено дах будівлі, вибито вікна, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Залізнична інфраструктура під ворожим обстрілом. Сьогодні російські терористи завдали удару по вокзалу Семенівки у Чернігівській області. У результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічного обстрілу пошкоджено дах будівлі, вибито вікна. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Продовжуємо рух", - повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".