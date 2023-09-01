США оголосили санкції росіянину та громадянину КНДР, причетним до розробки зброї масового знищення у Північній Кореї – Мінфін

Міністерство фінансів США в координації з Республікою Корея та Японією внесло до списку санкцій громадянина Північної Кореї Чжон Джин Йонга та росіянина Сергія Козлова, причетних до незаконної розробки Пхеньяном зброї масового знищення та балістичних ракет, під обмеження потрапило і пов'язане з ними ТОВ "Інтелект".

"Сьогоднішні дії націлені на двох осіб, які безпосередньо підтримували або допомагали отримувати дохід організаціям КНДР, пов'язаним із розробкою ЗМЗ (Зброї масового знищення – ІФ-У), та ідентифіковану компанію, що належить одній із цих осіб", - сказано у пресрелізі відомства.

Вказується, що Чжон перебуває у РФ і є керівником компанії Козлова "Інтелект". Уродженець КНДР допомагав із працевлаштуванням будівельників-співвітчизників у Росії, тим часом Козлов сприяв йому у закупівлі товарів, які зазвичай використовуються у суднобудівній промисловості.

До того ж за даними Мінфіну США, Чжон пов'язаний із підставною компанією "Друга академія природничих наук" (SANS), яку ще 2010 року внесли до списку санкцій за участь у діяльності з поширення зброї масового знищення або засобів її доставки.

Зазначається, що у співпраці з SANS компанія "Інтелект" сприяла придбанню КНДР матеріалів, що використовуються для розробки зброї масового знищення та балістичних ракет.

У відомстві наголосили, що накладені санкції "ще більше обмежать здатність SANS використовувати своїх закордонних агентів для отримання як фінансової, так і матеріальної підтримки від представників КНДР у закордонних країнах, а також від компаній, які надають послуги для обходу санкцій США та ООН".