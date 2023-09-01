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02:56 01.09.2023

Генсек ООН направив МЗС Росії "конкретні пропозиції" для поновлення Чорноморської зернової угоди - ЗМІ

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Генсек ООН направив МЗС Росії "конкретні пропозиції" для поновлення Чорноморської зернової угоди - ЗМІ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що направив у четвер міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову "конкретні пропозиції", спрямовані на поновлення Чорноморської зернової угоди для експорту українського зерна, повідомляє Reutres.
"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для продовження (Чорноморської зернової ініціативи – ІФ-У), але продовження, яке має бути стабільним", - заявив Гутерріш.
"У нас не може бути чорноморської ініціативи, яка рухається від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює та працює на благо всіх".
Як зазначив Генсек ООН, "є деякі конкретні рішення... що дозволяють забезпечити більш ефективний доступ російських продуктів харчування та добрив на світові ринки за адекватними цінами". Він також висловив сподівання, що "працюючи серйозно" вдасться знайти оптимальне рішення для всіх сторін.
Агентство уточнює, що листа Лаврову було відправлено напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна та лідера Туреччини Тайіпа Ердогана. За даними джерел Reuters, зустріч відбудеться у понеділок і насамперед на ній обговорять зерновий коридор.
При цьому російський дипломат, який побажав залишитися невідомим, повідомив, що лист Гутерріша Лаврову "не містить жодних відкриттів" і що він "підбиває підсумки попереднім ідеям ООН, які не спрацювали".
Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час пресконференції з главою МЗС РФ заявив, що Туреччина продовжуватиме роботу над поновленням Чорноморської зернової ініціативи. У свою чергу Лавров сказав, що РФ може повернутися до зернової ініціативи "завтра", якщо отримає т.зв. "гарантії", які необхідні для її поновлення.

 

Теги: #зерно #україна #коридор #гутерріш

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