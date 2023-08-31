Окупанти завдали 31 авіаудару по Україні за добу, обстріляли понад 80 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за добу одного ракетного та 31 авіаційного удару по Україні, здійснили 52 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Котлярівки та Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Красногорівки, Білої Гори, Нью-Йорка, Вугледара та Старомайорського Донецької області, Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області.

Окупанти здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, зокрема міст Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Курахове Донецької області, Гуляйполе Запорізької області.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.