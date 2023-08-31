Події

19:10 31.08.2023

Українська авіація завдала по місцях скупчення окупантів 12 ударів за добу

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Українська авіація завдала по місцях скупчення окупантів 12 ударів за добу

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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