Українська авіація завдала по місцях скупчення окупантів 12 ударів за добу

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника.