Першому заступнику міністра агрополітики обрано запобіжний захід у вигляді застави у 805 тис. грн

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому у вигляді застави у 805 тис. грн.

"ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у 805 тис. грн", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Як повідомила пресслужба САП у телеграм-каналі, на першого заступника міністра агрополітики буде покладено процесуальні обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним - колишнім заступником міністра економіки та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.

Строк дії обов'язків визначено до 24 жовтня 2023 року. Питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

У САП нагадали, що 24 серпня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звинуватили першого заступника міністра аграрної політики України Висоцького у зловживанні на суму 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави в період воєнного стану.

"Зазначені продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва", - наголошується в повідомленні.