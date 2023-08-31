ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському напрямку й відбили наступ окупантів під Мар'їнкою

Сили оборони стримують наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, розміщеній на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.