Події

19:00 31.08.2023

ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському напрямку й відбили наступ окупантів під Мар'їнкою

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ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському напрямку й відбили наступ окупантів під Мар'їнкою

Сили оборони стримують наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, розміщеній на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.

 

Теги: #зсу

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