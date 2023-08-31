Україна зацікавлена у французьких винищувачах Rafale - Кулеба

Україна працює з іншими країнами, крім США, які виробляють літаки нового покоління, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю французькій газеті Le Monde Кулеба зазначив, що Україна "не має наміру обмежувати свої амбіції американськими F16", визнавши, що країну також цікавлять французькі літаки Rafale.

"Ми працюємо з іншими країнами (крім США - ІФ-У), які виробляють сучасні літаки нового покоління", - сказав Кулеба, вказуючи на стратегічні та інвестиційні вигоди для Франції від постачання літаків Rafale в Україну.