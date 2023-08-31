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14:41 31.08.2023

Мотивація українських військ вища, ніж російських, і не слабшає - Зеленський

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Мотивація українських військ вища, ніж російських, і не слабшає - Зеленський

Просування ЗСУ на фронті триває, хоч і потроху, проте моральний дух українських військових залишається високим, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.

"Мотивація українських військ вища, ніж російських. Це важливо", - сказав він, зазначивши, що українська мотивація існує "від самого початку" і "досі не слабшає".

За словами Зеленського, вирішальне значення тут має гарантія тилового забезпечення.

"Хочу звернути увагу на броньовані медичні машини для вивезення поранених з поля бою. Вони розраховуються на те, що всі йдуть у бій, і навіть якщо щось трапиться - не дай Боже - буде конкретна машина, яка їх забере", - сказав президент, поскаржившись водночас на "нестачу цих машин, що, своєю чергою, може демотивувати".

Зеленський також розповів, що просування на фронті відбувається важко, але впевнено. "Ми просуваємося, потроху, але просуваємося. Тому що ми на своїй землі. І це найбільша мотивація - за нами тільки наша сім'я", - зазначив він.

Навпаки, за його словами, мобілізовані росіяни "не знають, навіщо вони воюють в Україні", і демотивовані.

"Вони воюють через страх не просунутися вперед і через те, що з ними буде, якщо вони залишать фронт. Ними рухає виживання", - пояснив він, зазначивши, що "багатьох спеціалізованих бійців із РФ і групи "Вагнер" знищили українські збройні сили".

Теги: #зсу #мотивація

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