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12:36 31.08.2023

Київ має намір виділити 800 млн грн на фортифікаційні споруди, 300 млн грн - для потреб ЗСУ

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Київ має намір виділити 800 млн грн на фортифікаційні споруди, 300 млн грн - для потреб ЗСУ

Київрада планує виділити кошти на будівництво фортифікаційних споруд, а також на невідкладні потреби військових підрозділів, зареєстрованих у Києві, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні ми маємо ухвалити зміни до бюджету і програми соціально-економічного розвитку столиці, що стосуються виділення коштів силам безпеки та оборони. А саме – за міською цільовою програмою "Захисник Києва" виділимо 800 мільйонів гривень на спорудження фортифікаційних споруд та на нагальні потреби, з якими звертаються до нас військові підрозділи, зареєстровані в місті Києві", - сказав Кличко на початку засідання Київської міської ради, повідомляє його пресслужба в четвер.

Як зазначив мер, окремо він збирається внести правку до бюджету про таке: "Щоб ми передали з бюджету столиці, додатково - у вигляді субвенції Міністерству оборони, Генштабу, нашим військовим, 300 млн грн. Виділимо ці кошти на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інше найнеобхідніше українським бійцям на передовій".

"Ми кошти напряму, за законом, можемо виділяти тільки підрозділам, які зареєстровані в столиці. А Міністерство оборони, отримавши ці гроші, зможе закупити необхідне різним підрозділам, знаючи їхні потреби", - пояснив Кличко. 

Теги: #київрада #зсу #фінансування

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