Сили оборони просуваються південніше Бахмута

Українські війська наступають на південь від міста Бахмут і продовжують просуватися на мелітопольському напрямку, повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у четвер уранці.

"У напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника", - цитує слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Сили оборони мали успіх "на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Вербове", а також закріплювалися на досягнутих рубежах.