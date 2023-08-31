Події

08:50 31.08.2023

Сили оборони просуваються південніше Бахмута

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Сили оборони просуваються південніше Бахмута

Українські війська наступають на південь від міста Бахмут і продовжують просуватися на мелітопольському напрямку, повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у четвер уранці.

"У напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника", - цитує слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Сили оборони мали успіх "на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Вербове", а також закріплювалися на досягнутих рубежах.

 

 

 

Теги: #наступ #зсу #бахмут

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