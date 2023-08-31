У США через ураган Ідалія оголошено евакуацію у 28 округах Флориди

Ураган Ідалія обрушився на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді в середу, а потім перемістився на південний схід штату Джорджія, через стихію оголошено евакуацію в 28-ми округах, повідомляють ЗМІ.

Як передає Reuters, ураган досяг 4-ї категорії інтенсивності вранці в середу, але перейшов у 3-ю категорію. За прогнозами Національного центру ураганів, на узбережжі Мексиканської затоки у Флориді, на південному сході Джорджії та в східних частинах Північної і Південної Кароліни в четвер випаде від 4 до 8 дюймів (10-20 см) опадів.

"Агентство з надзвичайних ситуацій Флориди перерахувало 28 округів із наказами про евакуацію, 16 із яких є обов'язковими для певних мешканців, особливо тих, хто мешкає в прибережних і схильних до повеней районах або в пересувних будинках, транспортних засобах для відпочинку або структурно ненадійних будинках", - передає The Guardian.

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що жодних жертв урагану не підтверджено, і що, схоже, більшість мешканців вразливих районів дослухалися до заклику про евакуацію та попереджень про необхідність перебратися на височину.

Однак того самого дня дорожній патруль Флориди повідомив, що внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних із дощем, загинули два автомобілісти. Пізніше Десантіс підтвердив, що влада штату розслідує один непідтверджений випадок смерті внаслідок урагану.

За даними влади, через ураган без електроенергії залишилися близько 565 тис. споживачів комунальних послуг. А в місті Перрі, яке постраждало від урагану найсильніше, були закриті всі підприємства.

Повідомляється, що команди Національної гвардії штату проводять рятувальні операції на воді з транспортних засобів в округах Ернандо і Тейлор.