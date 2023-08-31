На фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують просуватися на мелітопольському напрямку

За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують контрнаступ на мелітопольському напрямку, повідомили у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів поблизу Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали близько 4 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Завдав авіаційних ударів у Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Керамік, Орлівка, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ біля Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 6 населених пунктів.

На запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів у районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів.

На херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.