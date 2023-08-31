"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО



Гірничо-металургійна група "Метінвест" інвестуватиме в логістичний центр у Польщі з метою нарощування поставок української металопродукції на експорт, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв'ю провідному польському бізнес-виданню Business Insider.

За його словами, меткомбінати "Запоріжсталь" і "Каметсталь" наразі працюють на 65-70% і 75% потужностей відповідно. Близько 25% продукції продається на внутрішньому ринку, решта йде переважно в ЄС. При цьому сталь реалізовують переважно в найближчих країнах, таких як Польща, Словаччина, Чехія, Румунія та Болгарія.

Також компанія продає металопродукцію в Італію, Німеччину або Францію.

"Метзаводи навряд чи можуть поскаржитися на низький рівень продажів, а ось залізорудним підприємствам пощастило менше. Тут, крім внутрішнього споживання, покупцем був і Китай. Однак у нинішній ситуації експорт туди практично неможливий, оскільки чорноморські порти заблоковані, тому й тут так само залишаються прикордонні країни ЄС. Залізорудні підприємства зараз використовують близько 35-40% своїх потужностей. Ми намагалися відправляти сировину до Китаю через румунські та польські порти. Однак, на жаль, на нинішньому ринку економіка цієї логістики просто не працює", - сказав топ-менеджер.

Він зазначив, що при цьому вугільне виробництво компанії в Україні працює на 100% потужності. Вугілля, що видобувається, поставляється на коксохімічні підприємства групи в Україні, а також продається на місцевому ринку. Решту реалізовують за кордоном, переважно в Словаччині та Польщі.

"У 2022 році наше виробництво сталі скоротилося на 69% порівняно з минулим роком. Це вплинуло на низку фінансових показників. Наприклад, наш прибуток у 2022 році на 54% менший, ніж минулого року", - зазначив гендиректор.

Він також констатував, що стратегія "Метінвесту" не змінилася - компанія хотіла з'єднати Україну й українську ЗРС з європейським ланцюжком виробництва сталі.Тому група продовжує шукати можливості для придбання активів, які б дали змогу використовувати українську сировинну базу, виробляти продукцію в ЄС і поставляти її європейським споживачам.

"Ми також розглядаємо можливості будівництва нових заводів у ЄС. Про одне з таких рішень ми нещодавно оголосили - плануємо побудувати завод в Італії. Він базуватиметься на високоякісній українській залізорудній продукції. Цей завод також стане нашим пілотним проєктом у рамках нової "зеленої" стратегії. Ми хочемо розвивати цей напрямок у Запоріжжі, Кам'янському і, можливо, в Кривому Розі", - пояснив СЕО.

Торкаючись питання про інвестиції в Польщу, глава компанії заявив про намір спрямовувати кошти в логістику.

"У нас є логістичний центр у Катовіце для перевезення металопродукції. Плануємо його розвивати - збільшувати потужності. Ми також розглядаємо можливість створення СП, нового розподільчого центру або купівлі наявного, адже ми все ще постачаємо досить багато української сталі в Польщу і плануємо продовжувати це робити", - сказав Риженков.

Відповідаючи на запитання про дії країни-агресора Росії, гендиректор констатував, що РФ володіє надлишковими потужностями і продовжує виробництво сталі. Тому там, де зараз не може продаватися продукція українських метзаводів, з'являються російські - на Далекому Сході або країнах Перської затоки, які традиційно значною мірою забезпечували українські виробники. За його словами, росіяни втручаються навіть у європейський ринок.

"Існує багато обмежень на імпорт російської сталі в ЄС, але росіяни все ще можуть постачати, наприклад, сляби для сталевих напівфабрикатів, які раніше експортувала "Азовсталь". росія поставляє ці напівфабрикати в багато країн. Вони є в Чехії, Бельгії, Італії. У багатьох із цих країн усе ще можна знайти російську сталь, яка, по суті, замінила українську продукцію. Нам треба бути жорсткішими щодо санкцій і просто закрити всі лазівки, які все ще існують у санкційних списках ЄС. І переконатися, що чорноморські порти розблоковано", - наголосив СЕО.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".