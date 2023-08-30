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22:04 30.08.2023

Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

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Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських суден і літальних апаратів, які використовуються виключно для рятувальних операцій.

Як зазначено в картці відповідних законопроєктів №8139-д і №8176, розміщених на сайті Верховної Ради, обидва документи були повернуті до парламенту з підписом глави держави 30 серпня.

Як повідомлялося, 10 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкти №8139-д і №8176, які скасовують ввізне мито для морських суден і літальних апаратів, які використовуються виключно для рятувальних операцій.

Так, законопроєкт №8139-д пропонує внести зміни до Митного кодексу та передбачити звільнення від оподаткування митом морських суден, які ввозяться на митну територію України в режимі імпорту для використання винятково як пошуково-рятувальні одиниці з метою виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі.

При цьому проєкт закону №8176 передбачає внесення відповідних змін до Податкового кодексу, а також звільнення від оподаткування літальних апаратів, що використовуватимуться в Україні в рятувальних цілях.

 

 

Теги: #закон #президент #мито

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