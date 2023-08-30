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19:26 30.08.2023

Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

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Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

Президент України Володимир Зеленський провів у середу засідання Ради національної безпеки та оборони з питання діяльності військово-лікарських комісій у всій країні.

"Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні. Доповіді щодо порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК", - повідомив президент у телеграмі.

Зокрема, за його словами, за підсумками засідання було ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ЛКК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було ухвалено в період із 24 лютого 2022 року і які можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.

"Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці", - зазначив він.

За результатами цієї перевірки буде зроблено висновки щодо тих осіб, які на підставі сфальсифікованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

Також учасники засідання РНБО ухвалили рішення активізувати розширення можливостей проходити ВЛК у системі цивільних медичних закладів. За словами Зеленського, на засіданні було представлено відповідну статистику щодо роботи областей у цьому напрямі.

"Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати з цивільними медиками для розв’язання цього питання", - заявив він.

Крім того, було вирішено завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК.

"Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК", - наголосив глава держави.

Також учасники засідання ухвалили рішення переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань і унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету Міністрів було доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбар'єрності всіх складових її роботи та залучення фахових кадрів, а правоохоронцям - продовжити перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави.

На засіданні було заслухано доповіді МВС, СБУ, ДБР, військових, представників медичної сфери, уповноваженого з прав людини та генпрокурора.

Теги: #президент #перевірка #доручення #влк

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