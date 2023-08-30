Події

19:10 30.08.2023

Генштаб: Протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень, на мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальні операції

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Генштаб: Протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень, на мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальні операції

Протягом доби на лінії зіткнення відбулося 35 бойових зіткнень - на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках Сили оборони стримують наступальні дії противника, на мелітопольському - просуваються вперед, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 середи.

Як зазначається, на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. На куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Як інформує Генштаб, на лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів у районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. На авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Степове, Тоненьке, Сєверне, Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області. На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. На херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника також постраждали понад 20 населених пунктів.

Як повідомляє Генштаб, "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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