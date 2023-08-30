Авіація Сил оборони за добу завдала десять ударів по районах з особовим складом і чотири - по ЗРК, ракетники вразили пункт управління і станцію РЕБ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу і 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

Як інформує Генштаб на своїй сторінці у фейсбуці, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника.