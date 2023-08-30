Порошенко порівняв Путіна з бен Ладеном: кінець його буде таким самим

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко в інтерв'ю турецькому телеканалу Haberturk TV сказав, що загибель лідера терористичної організації ПВК "Вагнер" Пригожина - це ще один аргумент не вірити Путіну та його обіцянкам.

"Відразу, коли скасували похід Пригожина на Москву, я сказав, що даю йому максимум два-три місяці життя. І в долі Пригожина я не сумнівався. У нього було два варіанти: постати перед міжнародним правосуддям і потрапити за грати в Гаазі або бути вбитим", - цитує Порошенка пресслужба "Європейської солідарності" на офіційному сайті.

"Це ситуація, яка демонструє, що "гарантії" Путіна абсолютно нічого не значать. Це те, що я намагаюся довести тим нашим партнерам, які чинять тиск, щоб вести мирні переговори з Путіним. Будь ласка, не вірте Путіну", - наголосив Порошенко.

"І друга позиція: я хочу нагадати, що руки Путіна і руки Пригожина – в українській крові. Пам’ятаю, як Пригожин починав операцію в 2014 році, коли 20 тисяч бойовиків "Вагнера" стояли в Донецькій і Луганській областях, убивали українців, здійснювали провокації. Це була справжня російська армія. І, найімовірніше, катастрофа з літаком Пригожина була навмисною. Це точно в стилі Путіна. Абсолютно як теракт проти MH17 улітку 2014 року", - провів паралелі Порошенко.

"Я не сумніваюся, що майбутнє Путіна – у найкращому для нього випадку це буде Гаазький трибунал. У гіршому випадку Путін буде вбитий іншою групою всередині його оточення. Рівень температури, рівень проблем, рівень стресу навколо Путіна однозначно зростає", - прогнозує Петро Порошенко.

"Водночас хочу нагадати: Путін визнав, що особисто брав участь у фінансуванні групи "Вагнер". Це доказ, що Путін є спонсором тероризму. Існує міжнародно-правова відповідальність для спонсорів тероризму у світі. І Путін тут номер один. Він, до речі, дуже схожий на Усаму бен Ладена. Немає великої різниці. І реакція світу буде такою ж. І кінець путіна буде таким же", - переконаний Порошенко.