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12:14 30.08.2023

СБУ та БЕБ викрили нові злочини російського олігарха Шелкова в Україні, йому оголошено про додаткові підозри

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СБУ та БЕБ викрили нові злочини російського олігарха Шелкова в Україні, йому оголошено про додаткові підозри

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрила нові злочини підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованих поставок української титанової сировини до країни-агресорки.

Як повідомляється на сайті СБУ в середу, встановлено, що Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО і використовував для цього підконтрольну компанію однієї з європейських країн.

"На папері це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Утім, насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росії. Така схема діяла до повномасштабного вторгнення Росії та приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки за допомогою несплати податків і приховування реальних доходів. Таким чином, протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн", - ідеться в повідомленні.

На основі доказової бази Шелкову повідомлено про підозру за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше, у червні, слідчі СБУ повідомили йому про підозру за іншим епізодом незаконної діяльності за ч. З ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Тоді українська спецслужба встановила, що Шелков приховано постачає українську титанову сировину до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Оскільки фігурант перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Теги: #сбу #титан #беб #шелков

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